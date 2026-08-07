Paneque es la consellera que ha respondido más preguntas en sesión de control en el Parlament

Archivo - La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, es la miembro del Govern que ha respondido más preguntas de la oposición en sesión de control en el Parlament, y la que más interpelaciones ha atendido, según datos del Govern recogidos por Europa Press.

Desde el inicio de la legislatura hace 2 años, Paneque, que concentra en su cartera competencias sobre movilidad, infraestructuras, vivienda, energía y acción climática, ha recibido 61 interpelaciones y ha respondido en 68 ocasiones las preguntas de los diputados en el Parlament.

Las principales cuestiones que ha abordado son referentes al funcionamiento de Rodalies y otros temas vinculados a la movilidad vial y a los aeropuertos, a las políticas de vivienda, al cambio climático y la implantación de renovables y a la sequía.

Las preguntas a los miembros del Govern sirven a la oposición para que el presidente o un conseller responda sobre algún tema en particular, normalmente de actualidad, mientras que las interpelaciones abordan alguno de los temas de la conselleria y, posteriormente, se elaboran mociones que contienen peticiones al Govern que se someten a votación del Pleno.

En la actual legislatura, que empezó en junio de 2024, se han celebrado 50 plenos con sesión de control al Govern, en las que los consellers han recibido 515 preguntas orales y 334 interpelaciones, mientras que el presidente, Salvador Illa, ha recibido 253 preguntas (el presidente no responde interpelaciones).

Paneque ha recibido el 13,2% de todas las preguntas orales a consellers y el 18,3% de las interpelaciones (si la distribución fuera equitativa entre consellers hubiera recibido el 6,3%).

En total, el 15,2% de las intervenciones de los consellers en el pleno las protagoniza Paneque.

DALMAU, NIUBÓ, PARLON, MARTÍNEZ BRAVO Y ROMERO

Respecto a las preguntas al Govern, a Paneque le sigue el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con 54 preguntas, aunque, en su caso, ha atendido muchas que no eran sobre su conselleria.

En 16 ocasiones ha respondido sustituyendo a Illa; en 7 a la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, y en 3 a la de Salud, Olga Pané, cuando han estado de baja.

A Dalmau le sigue Niubó, con 54 preguntas, en las que ha abordado cuestiones como las huelgas educativas, la polémica por el plan piloto de Mossos en centros educativos, la sentencia sobre el uso del catalán, y la modificación del currículo en bachillerato, entre otros temas.

Le sigue la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que ha respondido 49 preguntas: ha tratado los índices de seguridad, la infiltración de Mossos en asambleas docentes, y actuaciones de la policía catalana en manifestaciones u otros incidentes.

La ya exconsellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha contestado en 43 ocasiones (el nuevo conseller, Raúl Moreno, ha respondido solo a una pregunta), y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, en 35, especialmente sobre la financiación singular.

MENOS PREGUNTADOS

A estos consellers les siguen Òscar Ordeig (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación), que ha intervenido en 31 ocasiones; Ramon Espadaler (Justicia y Calidad Democrática), que ha atendido 28 preguntas; Olga Pané (Salud) y Francesc Xavier Vila (Política Lingüística), que han atendido 26, y Núria Montserrat (Investigación y Universidades) con 22.

Han recibido menos preguntas de la oposición en la sesión de control Miquel Sàmper (Empresa y Trabajo), con 21 preguntas; Jaume Duch (UE y Acción Exterior), con 17; Eva Menor (Igualdad y Feminismo), con 14; Sònia Hernàndez (Cultura), con 13, y Berni Álvarez (Deportes), con 12.

INTERPELACIONES

Sobre las interpelaciones, a Paneque, con 61, le sigue la exconsellera Martínez Bravo, con 39; mientras que Sàmper ha recibido 28; y después Romero (25); Dalmau (22, pero 7 son suplencias de Niubó y Pané); Niubó (21), y Parlon (20).

Han atendido 15 interpelaciones Ordeig, Espadaler, Vila y Menor; Pané ha recibido 13; Hernández 10; Duch 9, y Montserrat y Álvarez 8.