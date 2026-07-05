Paneque cree que hay que ampliar la AP-7 y "regular el tráfico" ante la congestión

Archivo - La portavoz del Govern, Silvia Paneque - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que hay que ampliar la AP-7 para adecuarla a la movilidad actual y "regular el tráfico" ante la congestión de la vía.

Lo ha dicho en una entrevista de 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, en la que explica que el Govern cree que "debería existir algún tipo de pago por uso vinculado a las emisiones o al tonelaje".

"La mejora de las infraestructuras (de la AP-7) junto con este gravamen por uso, conocido como viñeta, es una opción razonable", aunque la también portavoz de la Generalitat avisa de que gravar el uso depende del Gobierno central.

Preguntada por si ve necesario regular el tráfico mientras no llega la ampliación, ha respondido que eso corresponde a la Conselleria de Interior de la Generalitat, que estudia cómo reducir la siniestralidad en la AP-7.

DELTA DEL LLOBREGAT

Sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, para el que de debe presentar un plan de gestión del delta del Llobregat a Bruselas, ha dicho que el Govern lo tendrá entre septiembre y octubre y que espera que reúna el "máximo" consenso posible.

Ha explicado que la ampliación es una decisión tomada y comunicada a la opinión pública, que se hará de la "mejor manera posible y con unas compensaciones ambientales jamás vistas", y ha insistido que se hará con las máximas garantías.

MODELO DE FINANCIACIÓN

Preguntada por si el Govern está en conversaciones con Junts para conseguir que el nuevo modelo de financiación salga adelante, Paneque ha dicho que confía en que Junts "esté a la altura" de lo que necesita Catalunya.

También ha explicado que la Generalitat está reforzando la Agència Tributària de Catalunya porque "no estaba suficientemente musculada, ni tecnológicamente ni en cuanto a recursos humanos" para poder recaudar el IRPF.