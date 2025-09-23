Paneque critica la decisión de Mazón de renombrar la AVL y pide al PP dejar la "politiquería"

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha criticado este martes la propuesta del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de renombrar la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) como Acadèmia de la Llengua Valenciana, y ha pedido al PP dejar utilizar las lenguas como un elemento de "politiquería y confrontación".

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha asegurado que no es la primera vez que el PP se expresa de manera "poco afortunada" en cuestiones lingüísticas, y ha lamentado que se pueda hacer bandera de no atender la riqueza y la diversidad en materia de lengua.

"Todo lo que sea poner sobre la mesa elementos de confrontación y ver la lengua como confrontación entre pueblos y no como un elemento de cohesión, nos parece totalmente alejado de lo que se debe hacer", ha apuntado Paneque, que ha asegurado que el Govern seguirá trabajando para fortalecer el catalán.