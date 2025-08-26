Paneque critica la posición del PP sobre la gestión de incendios y pide trabajar con "lealtad"

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras la primera reunión del Govern del nuevo curso político. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha criticado la posición del PP sobre la gestión de los incendios en diferentes lugares de España y ha llamado a trabajar con "lealtad" institucional.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, también ha reclamado "aparcar diferencias" en momentos de crisis y emergencia, y ha insistido en que es un momento de aportar soluciones y medidas propositivas.

Así, ha manifestado el compromiso de la Generalitat para "trabajar de forma leal, propositiva, con propuestas concretas y constructivas" y ha defendido las medidas anuncias por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para combatir el cambio climático.