Paneque descarta ampliar a otros ámbitos y municipios la subida de la tasa de cruceros de Barcelona

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha descartado que el aumento de la tasa turística para los cruceros de corta estancia en Barcelona hasta los 24 euros de recargo municipal se prevea ampliar a otros ámbitos o se pueda aplicar a otros municipios.

"Está focalizado en ese ámbito concreto. No se ha trasladado a ningún otro, ni por parte del Ayuntamiento de Barcelona ni de otros ayuntamientos, de modificación de la tasa turística en ningún otro ámbito", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

El PSC, ERC y los Comuns han pactado introducir una enmienda a la ley de acompañamiento de los Presupuestos que permite a Barcelona subir hasta los 24 euros el recargo municipal de la tasa turística para los cruceros que pasen menos de 12 horas en la ciudad.

Paneque ve positiva la medida: "Hay un impacto económico bajísimo en la ciudad y, por el contrario, hay una serie de externalidades negativas".

GRAN TENEDOR DE VIVIENDA

En la ley de acompañamiento los Comuns también han introducido varias enmiendas, en solitario, para acotar la definición de la figura del gran tenedor de vivienda a las personas que tengan 5 o más viviendas en propiedad.

Paneque ha coincidido en que las personas con 5 o más viviendas deben tener esta consideración, pero ha dicho que deben estudiar la enmienda de los Comuns: "En la literalidad de esa enmienda se hablaba de tener cinco o más unidades registrales. A nosotros esto nos genera dudas porque una unidad registral puede ser un parking".