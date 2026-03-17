Paneque descarta la gratuidad de la C-32 durante el corte de Rodalies en el Garraf (Barcelona)

Archivo - La consellera de Territorio, Silvia Paneque, durante el pleno del Parlament de Catalunya, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha descartado la gratuidad de los peajes de la autopista C-32 durante el corte del túnel del Garraf (Barcelona), por donde circulan desde el lunes en sentido único y con menos frecuencia los trenes de la R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17 durante unos 3 meses.

"No lo vemos ni conveniente ni necesario", ha argumentado este martes la consellera en una interpelación en el Parlament del diputado de ERC Carles Campuzano, y ha defendido el plan alternativo de transporte de Renfe y el refuerzo de buses interurbanos por parte de la Generalitat.

Las obras programadas en esta zona, más allá de la actuación de estos tres meses, se contemplan hasta 2030 en distintos momentos, ha dicho Paneque, por lo que ha rechazado que se deban plantear alternativas como el levantamiento de peajes.

"No se trata de dar el mensaje de que, cuando hay obras, en vez de buscar asegurar la movilidad con transporte público, mandamos a las personas al vehículo privado", y ha defendido que los recursos públicos se destinen a tener buenos planes alternativos y a reforzar otras vías de transporte público.

Ha afirmado que cuando se levantan peajes y se facilita con ello la movilidad a través de una vía de alta capacidad, esta se reorganiza y no necesariamente se consigue "una mayor fluidez del tráfico".

PLANES ALTERNATIVOS

Paneque ha detallado el plan alternativo de movilidad de Renfe durante el corte parcial, que permite dar respuesta desde El Prat de Llobregat (Barcelona) hasta Sant Vicenç de Calders (Tarragona) a "14.000 usuarios diarios", que pondrá y sufragará Renfe, y que se suma al refuerzo de buses urbanos, que en este caso sí que asume el Departamento de Territorio.

Ha dicho que se reunirán tras esta primera semana de puesta en funcionamiento tanto de los planes alternativos como del refuerzo con los representantes políticos de la zona para que les trasladen posibles mejoras.

21 MILLONES DE EUROS

Campuzano ha defendido que la falta de buses interurbanos en el Garraf y en el sur del Penedès es anterior a esta situación, a lo que Paneque le ha respondido que en los Presupuestos que han pactado con Comuns --pero no han conseguido hacerlo con ERC-- se prevé un refuerzo de 21 millones de euros para ello.

"Efectivamente deben mejorarse las líneas interurbanas. Y reforzar esto en Catalunya cuesta 21 millones de euros. ¿Cómo no quiere le vincule esto con los Presupuestos?", ha replicado la consellera.