Paneque destaca el modelo publico-privado para hacer sostenible el desarrollo de Logis Montblanc

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque - GENERALITAT

TARRAGONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacado que el modelo publico-privado ha permitido hacer sostenible el desarrollo del polígono Logis Montblanc, informa el Departamento en un comunicado este viernes.

Este polígono, ubicado en Montblanc (Tarragona), está impulsado por Cimalsa y cuenta con una superficie de 89 hectáreas y una reserva para una futura terminal ferroviaria, y está previsto que la inversión pública y privada supere los 200 millones de euros.

Paneque ha afirmado que estos proyectos son "un impulso y una oportunidad irrenunciable para la creación de actividad económica de calidad en las comarcas interiores".

Ha añadido que permiten generar "empleo estable" y que ofrecen nuevas oportunidades en estos territorios.

Está previsto que la urbanización del polígono acabe este año y la ejecución de la segunda fase está vinculada al proceso de comercialización de las parcelas disponibles.