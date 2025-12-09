Paneque espera que la ley del taxi se aborde en el Parlament "el primer trimestre de 2026"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu semanal, en el Palau de la Generalitat, a 9 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El - David Zorrakino - Europa Press

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha confiado en que la proposición de ley del taxi se aborde en el Parlament, tras su tramitación, "el primer trimestre de 2026".

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa tras el Consell Executiu, coincidiendo con la jornada de huelga convocada por Élite Taxi, en que ha confiado que se dé "lo antes posible".

"En estos momentos es la Mesa del Parlamento la que debe acotar los plazos para la tramitación de esta ley. Estoy convencida de que esto será así, y no sólo el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, sino también al Gobierno, acompañaremos esta tramitación", ha afirmado la consellera.

Ha dicho que el objetivo es clarificar el marco legislativo del sector, garantizar un buen servicio y "condiciones laborales adecuadas para este servicio público".

"Esperamos que pueda ser aprobada, y que el trabajo de los grupos parlamentarios, acompañados por el Govern, pueda tener sus frutos en este primer trimestre del 2026", ha zanjado.