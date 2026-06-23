Paneque sobre el expediente al juez Peinado: "Los jueces tampoco deben ser actores políticos"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que "los jueces tampoco deben ser actores políticos", de la misma forma que los políticos no son jueces, en referencia al expediente de revisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"De la misma forma que digo que los políticos no somos jueces ni debemos serlo y el Govern debe circunscribirse al respeto escrupuloso de las sentencias, los jueces tampoco deben ser actores políticos", ha dicho en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu.

Paneque ha sostenido que se han generado dudas sobre la desproporción de la petición de retirada de pasaporte a Gómez, pero ha pedido esperar a la resolución del expediente: "Restaremos a la espera del proceso, y las conclusiones y actuaciones que se deriven".

'CASO MASCARILLAS'

También se ha pronunciado sobre la sentencia del Tribunal Supremo (TS) al exministro José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas', mostrando el "respeto absoluto" del Govern a las resoluciones judiciales.

"La valoración que hacemos y podemos hacer desde el Govern y que es coherente con lo que hemos hecho siempre es respetar las sentencias judiciales. Y lo he dicho antes, las que gusten y las que no gusten", ha expresado.

Paneque ha trasladado un mensaje de "tolerancia cero con la corrupción" y ha sostenido que la Justicia debe ser imparcial e igual para todo el mundo.

Preguntada por la valoración que ha hecho el presidente, Salvador Illa, que compartió Consejo de Ministros con Ábalos, ha contestado: "Las sentencias se refieren a personas concretas. Sentarse al lado o no, no creo que tenga ningún interés ni incidencia. Las sentencias son respecto a comportamientos concretos de personas concretas".

También ha mantenido el apoyo a que la legislatura española continúe: "Debe finalizar el mandato tal y como está previsto y establecido", y ha pedido separar una causa judicial concreta de la acción del Gobierno.