Paneque lamenta la muerte por la ventada y apunta a que la mujer estaba en un descanso laboral

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern de Catalunya, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha lamentado este viernes la muerte de una trabajadora de 46 años de una empresa del polígono del Bon Pastor de Barcelona a quien le cayó parte del tejado de una nave industrial por el episodio de viento y dice que "las primeras informaciones" apuntan a que la mujer estaba en un descanso laboral.

Paneque ha trasladado su "pésame" a los familiares de la víctima y ha negado que el Departamento de Trabajo inicie una investigación sobre las causas del fallecimiento a tenor de las informaciones que se tienen actualmente, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha defendido que la cifra de daños materiales y heridos --6 están hospitalizados, 1 de ellos crítico y 3 otros graves-- "avalan" las medidas restrictivas que Govern tomó.

Sobre las críticas a las restricciones, Paneque ha señalado que era "difícil" limitar por comarcas o fronteras dada la tipología del fenómeno y ha afeado, en sus palabras, algunas voces que han criticado las medidas cuando en sus regiones han tenido a una de las víctimas más graves, textualmente, ejemplificándolo en el trabajador de la construcción herido grave en Sant Pau de Segúries (Girona).

Paneque ha hecho una referencia velada a las declaraciones del alcalde de Girona, Lluc Salellas, quien este jueves pidió al Govern "decisiones más quirúrgicas" ante el episodio de viento en Catalunya después de constatar que las afectaciones a la ciudad no fueron, a su juicio, importantes.