Paneque niega futuros cambios en el Govern y dice que el de Martínez Bravo es "puntual"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes, en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha negado que el relevo de la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Marínez Bravo, por Raúl Moreno, sea el primero de otros relevos al frente de las conselleries del Govern, puesto que el presidente, Salvador Illa, manifestó que era un cambio "puntual".

"Ha habido esta modificación puntual, ya saben, vinculada al ámbito personal de la consellera Martínez Bravo. Por tanto, es una modificación puntual que no abre nada más que eso", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Ha insistido en que corresponde al presidente, Salvador Illa, la configuración del Govern, pero que él ya ha trasladado su confianza a los consellers: "Ha explicado las razones de este cambio y ha dicho, además, que es un cambio puntual, un cambio de la persona que lo lidera, pero no de políticas".

No ha querido profundizar en las razones del relevo de Martínez Bravo: "Ya me permitirá que es en el ámbito personal y, por tanto, debemos circunscribirnos a las explicaciones que hasta ahora se han dado".

Ha explicado que Illa dará las explicaciones sobre el relevo en el Parlament y atenderá a las cuestiones que plantee la oposición, pero ha destacado la estabilidad del Ejecutivo: "Lo que da estabilidad a Catalunya y a la relación con los socios es tener los presupuestos aprobados y el cumplimiento de los propios acuerdos de la investidura".

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

La consellera se ha mostrado en desacuerdo con las críticas de los Comuns sobre la dimensión del Departament que ella misma lidera, asegurando que acumula demasiadas competencias y debería dividirse: "Yo no puedo estar de acuerdo en modo alguno sobre la reflexión que se hace sobre la dimensión del Departament".

Ha argumentado que las políticas en vivienda, movilidad y acción climática se están llevando a cabo de forma satisfactoria, así como los acuerdos con los socios: "Se debe medir a una consellera o un conseller por el grado de consecución respecto a los socios de los pactos de investidura".

Y ha negado que ella sea la próxima consellera en abandonar el Govern para ser candidata del PSC a la alcaldía de Girona: "Soy consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. Tengo toda mi atención en esto y en mi mente no hay otra consideración".

OLGA PANÉ

Paneque también ha explicado que la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, prevé reincorporarse durante el mes de agosto "de forma progresiva" a sus funciones en el Govern, y hacerlo de forma completa y con normalidad en el mes de septiembre.

Antes del Consell Executiu de este martes, el primero con Raúl Moreno como conseller de Derechos Sociales e Inclusión, la consellera Pané ha asistido a la foto del Govern previa a la reunión, mientras sigue de baja tras romperse el peroné en un accidente doméstico en abril.

"Ha podido estar un ratito con nosotros y, efectivamente, nos ha informado de que su evolución es positiva y que lo que prevé es que, a lo largo del mes de agosto, pueda irse incorporando de forma progresiva al trabajo, de forma que en septiembre ya pueda estar en plena normalidad", ha expresado Paneque.