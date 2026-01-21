Paneque y Parlon solicitan comparecer en el Parlament para informar sobre el descarrilamiento

El Centro Cívico en la urbanización Casablanca en Gelida (Barcelona). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera portavoz y de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon, ha solicitado comparecer por el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona).

Según han informado fuentes socialistas a Europa Press, las dos conselleras han pedido comparecer conjuntamente tras el accidente que ha provocado este martes la muerte de un maquinista en prácticas, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves.

Paneque y Parlon se desplazaron anoche al lugar de los hechos, que han obligado a suspender el servicio de Rodalies en Catalunya.