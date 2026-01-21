Paneque y Parlon solicitan comparecer en el Parlament para informar sobre el descarrilamiento

El Centro Cívico en la urbanización Casablanca en Gelida (Barcelona).
El Centro Cívico en la urbanización Casablanca en Gelida (Barcelona). - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 10:38
BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera portavoz y de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon, ha solicitado comparecer por el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona).

Según han informado fuentes socialistas a Europa Press, las dos conselleras han pedido comparecer conjuntamente tras el accidente que ha provocado este martes la muerte de un maquinista en prácticas, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves.

Paneque y Parlon se desplazaron anoche al lugar de los hechos, que han obligado a suspender el servicio de Rodalies en Catalunya.

