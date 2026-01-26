Paneque pide cambios e inversiones en Rodalies ante una situación "inconcebible e intolerable"

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, durante una reunión de seguimiento de la situación ferroviaria en Catalunya este lunes. - David Zorrakino - Europa Press

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reclamado este lunes a Renfe y Adif cambios instantáneos, así como inversiones, ante una situación "inconcebible e intolerable" en la red de Rodalies.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este lunes por la tarde tras la reunión del comité de seguimiento de la crisis de Rodalies, y que ha contado con la presencia del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, representantes de Renfe y Adif y el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, entre otros.

Paneque ha justificado esta petición en base a dos ámbitos que, en sus palabras, han agravado la situación de crisis del servicio de Rodalies en los últimos días, como es el no seguimiento "al pie de la letra" de las instrucciones del titular del servicio, que es la propia Generalitat, y no llevar a cabo el mantenimiento preventivo necesario de la red.

