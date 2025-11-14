Paneque pone el Campus Hipra de Aiguaviva (Girona) como ejemplo de "desarrollo sostenible"

GIRONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Campus Hipra en Aiguaviva (Girona) representa un ejemplo de "modelo de desarrollo sostenible y arraigado en el país".

Tras su visita a las instalaciones de I+D y Producción de la farmacéutica este viernes, ha afirmado que el nuevo campus es "una gran noticia para Girona y para Catalunya", y ha destacado que la innovación y la investigación pueden generar oportunidades en el territorio y fijar talento, informa Hipra en un comunicado.

Paneque se ha reunido con representantes del equipo directivo de Hipra, que le han detallado las actividades en las que Hipra está involucrada, como el proyecto de la Comisión Europea 'Speedcell' y el proyecto Vax4ASF contra la peste porcina, entre otros.

Asimismo, se le han trasladado las novedades entorno a la incorporación de la vacuna contra el Covid de Hipra en la campaña de vacunación 2025-2026 tras el anuncio del Ministerio de Sanidad.

"Proyectos como este refuerzan la apuesta de Catalunya por un crecimiento equilibrado y basado en el conocimiento", ha afirmado la consellera.