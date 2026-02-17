Paneque presenta al Govern un informe con las mejoras previstas en los ejes viarios del Pirineo

Archivo - La N-260 en el Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha presentado al Govern un informe sobre las mejoras que el Departamento que lidera prevé desplegar en la N-260, la L-512, la C-1412b y la C-18, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El informe detalla las inversiones por valor de 260 millones de euros previstas en la N-260 que prevé el convenio suscrito con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que incluyen la rehabilitación del firme y trabajos de mejora; la mejora de la seguridad y los elementos de conexión de la vía, y otras actuaciones.

El Govern ha licitado la redacción de los estudios informativos y de impacto ambiental para definir y analizar alternativas de trazado entre Pont de Suert y Xerrallo (Lleida), y trabaja para desarrollar otras actuaciones de mejora a lo largo de la vía.

También, las obras de condicionamiento del Eix de Comiols, que incluye la L-512 y la C-1412b, que se están ejecutando por tramos, y que el siguiente será el que une Pont d'Alentorn y Vall-llebrera (Lleida), obras que se iniciarán en otoño, con un presupuesto de 22 millones y un plazo de 18 meses.

Por último, explica los trabajos en la C-28 para ensanchar y mejorar el trazado del tramo pendiente en la zona de Sorpe (Lleida), así como la prevención de aludes en el Port de la Bonaigua y mejoras del firme en Naut Aran (Lleida).