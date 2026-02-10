Paneque prevé que Rodalies funcione "en su conjunto" entre final de semana e inicio de la próxima

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern de Catalunya, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, prevé que entre finales de esta semana y principios de la próxima haya una "apertura del sistema en su conjunto" en Rodalies, aunque seguirán las limitaciones de velocidad en algunos puntos.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu, en que ha detallado que se abrirán los ejes ferroviarios que, por el momento, se ofrecen con servicio alternativo por carretera, con 70 "limitaciones temporales de velocidad que son compatibles con el servicio comercial".

La mitad de estas limitaciones se podrán eliminar, ha afirmado, en los próximos 15 días, y el resto se abordarán durante el mes de marzo.

APERTURA POR LÍNEAS

De esta forma, la línea RL4 entre Cervera (Lleida) y Lleida iniciará a mediados de esta semana las marchas blancas y, posteriormente, el servicio comercial; y la R15 se pondrá en servicio esta semana, excepto el tramo entre Reus y Riba-roja (Tarragona).

En este tramo se trabajará durante 5, 6 o 7 días para poder recuperar una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora que se podrían ofrecer ahora, lejos de ser una velocidad comercial "aceptable".

La R3, que está cortada entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona) por obras de desdoblamiento de la línea antes de la actual crisis, reabrirá la semana que viene el tramo entre La Garriga y Campdevànol (Girona) y, de esta forma, los trenes podrán llegar al taller de mantenimiento de Ripoll (Girona).

También se finalizarán las obras entre Sants y Bellvitge vinculadas la R-Aeroport (que no son obras por esta crisis), y estará "a principios de la semana que viene finalizado y en condiciones de abrir".

PLANES ALTERNATIVOS

Paneque ha asegurado que, sin embargo, no se retirarán los planes alternativos de transporte y los refuerzos "hasta que haya una sostenibilidad en el sistema que se mantenga en el tiempo".

"No se retirarán los planes alternativos de transporte hasta que tengamos una continuidad en el servicio y, por tanto, queremos asegurar que, aunque haya estas aperturas, veamos cómo esta operatividad se mantiene en el tiempo", ha afirmado.