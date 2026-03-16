Paneque reivindica el legado "visionario" de Ildefons Cerdà y su forma de pensar las ciudades

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, junto con el resto de participantes en la presentación del Any Cerdà 2026 - GENERALITAT

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reivindicado el legado del ingeniero y urbanista Ildefons Cerdà en el 150 aniversario de su muerte y ha afirmado que fue un "visionario" por la forma de pensar las ciudades como un sistema integrado, según recoge la conselleria en un comunicado este lunes.

Lo ha dicho durante el acto de presentación del programa de conmemoración del Any Cerdà en el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, en el que han participado la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet; el presidente y el decano del Col·legi d'Enginyers, Miquel Ángel Carrillo y Pere Calvet; el alcalde de Centelles, Josep Paré; la presidenta delegada del área de Urbanismo, Vivienda y regeneración Urbana de la Diputació de Barcelona, Gemma Badia, y el decano del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Guillem Costa.

Paneque ha destacado que, más allá de ser el autor del diseño del Eixample de Barcelona "es justo pensar también en su figura como un hombre que fue capaz de leer la sociedad con una visión reformista que integraba la relación entre la ciudad con la salud, la vivienda, la movilidad o el acceso a servicios".

Ha subrayado que Cerdà fue capaz de "imaginar una ciudad que todavía no existía" y ha advertido de que las ciudades actuales también están viviendo transformaciones profundas derivadas del cambio climático, la movilidad sostenible y la transición energética, por lo que considera que la visión de Cerdà es un punto de partida para pensar en la ciudad para las futuras generaciones.

ANY CERDÀ

El programa del Any Cerdà 2026 tiene como objetivo redescubrir su figura y situarla en el centro de los debates contemporáneos sobre la ciudad, el territorio y las infraestructuras, así como dar a conocer su trayectoria más allá de su trabajo en el Eixample de Barcelona, destacando sus aportaciones como ingeniero, pensador social, economista y político.

Las actividades previstas combinarán la reflexión académica con la divulgación pública y se alternarán actos institucionales con actividades académicas, iniciativas culturales y propuestas participativas.

El departamento de Territorio se une al programa con la exposición 'Modèliques. Cerdà als Top 10', organizada en colaboración con el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), una muestra que se podrá visitar en el COAC entre el 23 de julio y el 15 de octubre, y que propone un recorrido por 10 propuestas "fundamentales" del urbanismo moderno.

Además, el departamento también participará en el ciclo de jornadas divulgativas 'Repensant Cerdà i la ciutat d'avui. Del segle XIX als reptes urbans i territorials de la Catalunya del segle XXI', organizado por el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.