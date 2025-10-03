Paneque señala que la vía ciclista de Celrà (Girona) tiene "respeto absoluto por el entorno"

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, visita de las obras de la via ciclista de Celrà - CONSELLERIA DE TERRITORIO

GIRONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha señalado que la vía ciclista de Celrà (Girona) "simboliza la manera de hacer las infraestructuras del Govern, con respeto absoluto por el entorno", informa el Departamento en un comunicado este viernes.

Paneque ha visitado las obras del nuevo eje, que sigue el corredor de la C-66 y tiene 1,8 kilómetros, entre el municipio y Girona, que debe entrar en funcionamiento en diciembre y que ha comportado una inversión de 2,7 millones.

Ha señalado que han aplicado diferentes medidas de protección del medio ambiente en las obras, ya que se han encontrado varias especies protegidas en su recorrido.