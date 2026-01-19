Paneque traslada el pésame del Govern por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Archivo - La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ofrece una rueda de prensa tras el Consell Executiu semanal, a 7 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha trasladado este lunes el pésame del Govern por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) del domingo.

"Permítame que, a la luz de la cifra de víctimas del accidente ocurrido en Córdoba con estos dos trenes de alta velocidad, traslade un mensaje de pésame al pueblo de Andalucía, y a los familiares de las víctimas", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha explicado que desde el Ejecutivo catalán se han puesto en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla; con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con representantes de Renfe y Adif para ofrecer desde Catalunya "todo aquello que pueda ser de ayuda en esta situación".

Sobre las causas del accidente, ha dicho que es bueno esperar a la investigación, y que este es el momento de atender a las víctimas, aunque ha sostenido que los elementos como el estado de la infraestructura y del tren descarrilado, la velocidad y el hecho que sea en una recta no hacían pensar en este desenlace.

"No hay ningún elemento que nos haga pensar que se pudiera dar un accidente de estas características", ha expresado la consellera.