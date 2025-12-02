Paneque ve "garantizados" los recursos en vivienda pese a una eventual prórroga presupuestaria

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha asegurado que los recursos en materia de vivienda "están garantizados" pese a una eventual prórroga de los presupuestos.

Así lo ha dicho este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha insistido en que el Govern trabaja para que haya presupuestos en el 2026, aunque ha dicho que no han iniciado conversaciones con ERC y los Comuns.

"Continúan los trabajos y las reuniones del departamento de Economía con diferentes agentes económicos y sociales, por lo tanto, no hay ninguna novedad al respeto y no han empezado", ha dicho sobre las negociaciones para unas nuevas cuentas.

Ha enfatizado que el objetivo del Govern es aprobar estos presupuestos pero que "en los diferentes escenarios", en el ámbito de la vivienda, la ley de barrios, los inspectores de vivienda y las oficinas de acompañamiento a la vivienda los recursos están garantizados, textualmente.

"Por lo tanto, continuamos trabajando con el mismo ritmo, con el mismo calendario, con el mismo objetivo", ha zanjado.