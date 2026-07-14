Paneque ve "poco probable" que la limitación de la compra especulativa entre en vigor en julio

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ve "poco probable" que el proyecto de ley para la limitación de la compra especulativa de vivienda pueda aprobarse en el Parlament para entrar en vigor en julio (según lo pactado con los Comuns), por los recursos de la oposición en el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Como Junts, PP y Vox han anunciado que llevarán la norma al CGE, Paneque ha dicho este martes en la rueda de prensa tras el Consell Executiu que "si esto se produce, es poco probable que pueda estar aprobada esta ley, tal y como estaba previsto, antes de finalizar el período estival".

"Las fechas no las controla el Govern, ni siquiera los grupos", ha dicho, porque el órgano tiene 30 días para hacer sus informes, y en esta ocasión, según han explicado los grupos, pedirán informe en dos momentos diferentes de la tramitación.

PACTO CON LOS COMUNS

Paneque ha confirmado que el Govern aprobará el 28 de julio la creación de la Dirección General de Disciplina de Vivienda acordada con los Comuns, y que situará al frente a Fuensanta Alcalá, que ya ejerció esta responsabilidad en el Ayuntamiento de Barcelona durante la Alcaldía de Ada Colau.

"Es una persona muy especializada en el ámbito disciplinario, en aplicación de la normativa del régimen sancionador. Tiene una larga trayectoria en el Ayuntamiento de Barcelona, también, y nos parecía una persona muy adecuada. Por tanto, ha sido fácil la elección", ha valorado.