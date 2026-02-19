Paneque ve "un primer paso" el pacto Govern-Comuns de Presupuestos y espera que ERC se sume

Archivo - La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha tildado este jueves el acuerdo del Govern con los Comuns por los Presupuestos de 2026 como "un primer paso" y ha afirmado que espera que ERC se sume también.

Paneque ha señalado que el acuerdo con los Comuns para limitar la compra especulativa de vivienda "va en la línea" de asegurar que las compras se vinculen al uso residencial o al alquiler asequible, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

"Fundamentalmente, esta es la herramienta, a través del urbanismo, y del planeamiento, de carácter temporal y acotado geográficamente en las zonas tensionadas", ha dicho.

Ha precisado que la Generalitat quiere "desplegar todas las políticas" para ampliar el parque público de vivienda protegida de manera permanente y que se asegure que toda vivienda construida tenga un uso preferente residencial.

Ha explicado que este miércoles se llevó a cabo la primera jornada de formación de los inspectores --que ha cifrado en 60 de los 100 del acuerdo con Comuns-- que darán "seguridad jurídica" a la norma.

RODALIES

Preguntada por la respuesta de Govern ante la crisis en Rodalies, ha expresado que esta ha sido "adecuada" siguiendo el principio de seguridad y ha afirmado que su obsesión es proporcionar la información del servicio en tiempo real a los usuarios.

Ha apuntado que una de las iniciativas del nuevo director de Rodalies, Òscar Playà, es mejorar la comunicación entre el centro de control de Adif y Renfe, que estaban "sin línea de comunicación".