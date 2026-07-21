Paneque ve "recorrido de mejora" en la inversión del Estado y sitúa el consorcio como solución

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes, en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que hay "recorrido de mejora" en la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya, pero ha pedido poner en foco en las soluciones que pasan, entre otras, por el consorcio de inversiones entre el Gobierno y la Generalitat pactado con ERC.

"Es el instrumento que nos debe permitir realizar un seguimiento mejor de las inversiones", ha sostenido en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, en la que ha admitido que los datos de inversión no son óptimos.

"Estas cifras no son las que nos gustarían. Lo dice el Govern y lo dice el Ministerio. Cuando uno pone recursos para una infraestructura, lo que busca es que haya un 100% de ejecución. Y si no llegamos, no se puede realizar una lectura positiva. ¿Pero cuál es la obligación del Govern? Poner mecanismos para revertir esta situación", ha expresado.

Ha apuntado a que, con los datos provisionales a junio de 2026, el nivel de ejecución aumentaría respecto a 2025 en alrededor de un 7%, y que a nivel global, la inversión ha aumentado "los últimos años" son respecto a una situación que, ha asegurado, viene acumulándose varios años.

CRÍTICAS A JUNTS

Para ello, ha defendido mecanismos como las encomiendas de gestión y, sobre todo, el consorcio de inversiones, y ha lamentado que Junts critique las bajas cifras de ejecución y, a la vez, se opusiera a la creación de este mecanismo pactado con ERC.

"Toda la queja es legítima, pero quejarse de algo que hace años que viene, para después vetar una de las posibles soluciones sin presentar alternativa, pues lo cierto es que, en fin, sorprende", ha afirmado la consellera.