El Papa visitará la cárcel Brians 1 en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) el 10 de junio

Archivo - Fachada de la Sagrada Família - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

También habrá una vigilia de oración en el Estadi Olímpic y una misa en la Sagrada Família

BARCELONA/MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa visitará la cárcel Brians 1 en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), donde hará un saludo; encabezará una vigilia de oración en el Estadi Olímpic y una misa en la Basílica de la Sagrada Família para inaugurar la Torre de Jesucristo, según la agenda en Barcelona el 9 y 10 de junio que ha publicado este miércoles el Vaticano.

León XIV llegará a Barcelona el día 9 a las 12.25 al Aeropuerto de Barcelona y a las 13 se prevé que acuda a la Catedral, donde realizará una plegaria, antes de la vigilia de oración a las 20 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

El 10 de junio, el Papa visitará a las 10.50 la cárcel Brians 1; a las 12 acudirá a la Abadía de Montserrat, donde rezará el Rosario y almorzará con su comunidad benedictina; a las 16.30 en la iglesia de Sant Agustí de la capital catalana hará un 'Encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas', y a las 19.30 oficiará la misa en la Sagrada Familia.

El jueves 11 de junio León XIV partirá desde el Aeropuerto de Barcelona sobre las 8.30 con destino a Las Palmas de Gran Canaria, donde se prevé que llegue sobre las 1.50 para la tercera y última etapa de su viaje a España.

VIAJE A ESPAÑA

El 8 de junio en Madrid, el Papa se habrá reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una hora antes de intervenir en el Congreso de los Diputados.

León XIV tiene previsto recibir al jefe del Ejecutivo a las 9.30 en la Nunciatura apostólica, y una hora después, a las 10.30, tiene previsto en el Congreso encontrarse con los miembros del Parlamento y pronunciar un discurso.

Además, el viernes 12 de junio, en Santa Cruz de Tenerife, a las 09.30 horas tendrá un encuentro con los migrantes del centro 'Las Raíces', donde también realizará un saludo.