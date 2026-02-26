Parado en la Llagosta (Barcelona) por escape de argón un tren que transporta mercancías peligrosas

Archivo - Protecció Civil activa el Transcat en fase de prealerta - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tren que transportaba mercancías peligrosas, en concreto argón líquido, se ha parado en la terminal de mercancías de la estación de la Llagosta (Barcelona) por un escape en uno de los vagones del convoy, el aviso del cual se ha dado a las 7.12 horas de este jueves.

Los Bombers de la Generalitat están haciendo un control de los accesos a la zona y trabajan con 6 dotaciones en la incidencia, han señalado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En otro mensaje en 'X', Protecció Civil ha puesto en prelaerta el plan Transcat, el plan especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Catalunya.