El Parador de Vielha (Lleida) reabrirá el 27 de noviembre tras una inversión de 3,8 millones

LLEIDA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha anunciado este lunes que el Parador de Vielha (Lleida) volverá a abrir sus puertas al público el próximo 27 de noviembre tras una renovación que ha contado con una inversión de 3,8 millones de euros.

El objetivo de las actuaciones ha sido modernizar las instalaciones y mejorar la eficiencia energética del edificio, según ha informado Paradores en un comunicado.

En concreto, ya se han destinado más de 3 millones de euros y se invertirán otros 800.000 euros en nuevas mejoras durante el cierre de temporada.

La reapertura coincidirá con el arranque de la nueva temporada de esquí, ya que, si las condiciones climáticas lo permiten, la estación de Baqueira Beret prevé abrir dos días después.

Por su parte, el Parador de Arties (Lleida) se cerrará en octubre para acometer una obra de reforma integral que supondrá una inversión de unos 12 millones de euros.