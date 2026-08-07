El Parc dels Ports y el de la Serra de Montsant (Tarragona) cerrarán el acceso por el eclipse

TARRAGONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha decidido cerrar el acceso motorizado al Parc Natural dels Ports y el de la Serra de Montsant (Tarragona) el día del eclipse solar, el próximo 12 de agosto.

El objetivo es "garantizar la seguridad de la población ante posibles situaciones de emergencia que se podrían producir por una sobrefrecuentación excesiva del espacio en una época en la que el índice de riesgo de incendio es muy elevado y donde el horario en el que se produce el evento se acerca a la franja nocturna", informa el Departament en un comunicado este viernes.

En el Parc Natural dels Ports, se cerrarán los accesos con señalización específica y se reforzará la presencia de Agents Rurals, informadores ambientales y personal de la brigada del parque; y en el de la Serra de Montsant, se restringe el acceso motorizado a las ermitas de Sant Joan del Codolar, la Foia y Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaladei y Espadelles i a los parajes dentro del parque de la Bisbal de Montsant, Albarca y de Ulldemolins.