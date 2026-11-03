El Parc Fluvial del Besòs mantiene el paso migratorio de pájaros pese a la riada de octubre

Una garceta real en el Parc Fluvial del Besòs - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parc Fluvial del Besòs mantiene un "intenso" paso migratorio de pájaros y avistamientos destacados de aves en varios municipios del Besòs (Barcelona) pese a la riada del pasado 4 de octubre, la cual afectó a parte de la vegetación y modificó algunos tramos del cauce.

La riada produjo "importantes" afectaciones en la vegetación y cambios en la morfología del cauce (dañando buena parte de los prados y los cañaverales y, en menor medida, también algunos árboles) aunque el río ha creado nuevos guijarros y ha ensanchado el cauce en algunos tramos, puntualmente incluso más allá de los muros de contención, informa la Diputación de Barcelona en un comunicado este martes.

En cuanto a la fauna, durante este período ha continuado siendo intenso el paso migratorio de los pájaros: mientras las especies que invernan en el sur del Sáhara comienzan a escasear, aumenta la llegada de pájaros que pasan el invierno en nuestras latitudes, pese a que durante este período se han detectado "pocas" especies de aves acuáticas exclusivamente migratorias.

Entre las observaciones más destacadas se encuentran un ejemplar de cerceta carretona (Spatula querquedula) en Montcada i Reixac, una garceta real (Ardea alba) en Sant Adrià de Besòs y un correlimos común (Calidris alpina) en la desembocadura del río.

También se ha continuado observando una garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) alimentándose en los canales y las balsas del Refugio de Biodiversidad del Río Besòs, en Santa Coloma de Gramenet, así como en la desembocadura.