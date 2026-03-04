Pardell (Agrikola.AI) exhibe en el MWC un robot agrícola para "erradicar pesticidas químicos"

Robot de Agrikola.AI - AGRIKOLA.AI

El robot reduce hasta 10 veces el coste del tratamiento por hectárea

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El ceo y fundador de la 'startup' catalana Agrikola.AI, Ricard Pardell, ha exhibido en el Mobile World Congress (MWC) su robot autónomo Wagus, que elimina esporas de los hongos mediante luz ultravioleta y con el que pretende "erradicar pesticidas químicos".

En una entrevista concedida a Europa Press en el marco del MWC, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, asegura que esta solución, diseñada específicamente para cultivos de hortalizas al aire libre, permite a los agricultores reducir los costes de tratamiento de 500 euros por hectárea a apenas 50, unas diez veces menos.

"Hacer esto con un tractor implica atar a una persona a una tarea rutinaria nocturna; la automatización es la única vía eficiente", ha defendido.

INVERSIÓN RECUPERADA EN 2 MESES

La compañía, que este mes de marzo cumple 2 años, ha iniciado ya su fase comercial tras realizar pilotos con agricultores del Maresme y del Delta del Llobregat, con un precio de la máquina que oscila entre los 8.000 y los 16.000 euros según el modelo y permitiendo al agricultor recuperar la inversión "en unos dos o tres meses".

"Nuestra tecnología permite que un agricultor ecológico tenga la misma productividad que uno convencional, pero con un coste inferior, haciendo que el producto bio sea más asequible", ha subrayado el directivo.

RONDA DE FINANCIACIÓN

Agrikola.AI se encuentra en pleno proceso de cierre de una ronda de financiación de 650.000 euros, que actualmente está "prácticamente completada".

Estos fondos se sumarán a los 100.000 euros que la 'startup' recibió en 2024 a través del programa 'Startup Capital' de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

Pardell ha enumerado algunos de los objetivos de Agrikola.AI para los próximos 2 años, entre los que ha destacado la fabricación y venta de 25 unidades del robot Wagus y alcanzar una gestión de 5.000 hectáreas por parte de sus clientes, así como superar una facturación recurrente de un millón de euros.