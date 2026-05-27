El Park Güell programa más de 20 actividades dirigidas a los barceloneses por sus 100 años

Archivo - Vista del skyline de Barcelona desde el Park Güell - David Oller - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Park Güell de Barcelona ha iniciado la programación de su centenario dirigida a los vecinos de la ciudad, con más de 20 talleres, espectáculos, recorridos y actividades de cultura popular, todas ellas gratuitas.

El programa se ha configurado a partir la participación de los vecinos, entidades, escuelas y equipamientos de los barrios más cercanos al parque, con el objetivo de crear experiencias que conecten con la ciudadanía, indica BSM en un comunicado.

De las 22 actividades que forman parte del catálogo, un 23% son de carácter lúdico, un 20% cultural, un 10% están relacionadas con la naturaleza, otro 10% con la música, un 10% con el teatro y un 10% con el deporte, mientras que el resto son de temática diversa.

Entre ellas se pueden encontrar cursos de sardanas y bailes regionales, conciertos familiares, sesiones de marcha nórdica o clases de zumba y propuestas musicales de escuelas y colectivos de la zona, además de talleres gastronómicos.

Todas las actividades programadas son gratuitas, son de acceso preferente para el vecindario y los equipamientos de proximidad y requieren inscripción previa en aquellas propuestas con aforo limitado.