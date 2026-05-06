El Parlament activa su protocolo de seguridad por un falso paquete explosivo enviado a la CUP

Archivo - Fachada del Parlament de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha activado este miércoles su protocolo de seguridad por un falso paquete explosivo enviado a la CUP, han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

El control de recepción de envíos de la Cámara catalana ha detectado un paquete sin remitente que parecía contener un circuito electrónico e imanes, y especialistas en explosivos de los Mossos d'Esquadra han comprobado que no se trataba de ningún explosivo, ha informado la CUP en un comunicado.

Se trataba de un libro con un con un circuito electrónico, que también contenía una nota escrita en catalán con "mensajes racistas y homófobos, de extrema derecha".

La formación ha explicado que dentro del paquete también se han encontrado "panfletos propagandísticos de empresas de alarmas de seguridad".

La CUP ha advertido de las "consecuencias del auge de la extrema derecha" y ha reiterado el compromiso del partido con la lucha antifascista, antiracista y contra la homofobia.

JOSEP RULL

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha señalado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press que se trata de una "acción para generar alarma en la sede de la soberanía nacional".

"Condeno cualquier amenaza que busque intimidar a los diputados en el ejercicio democrático de representación del pueblo de Catalunya", ha añadido.