El Parlament amonesta a Orriols (AC) y Joan Garriga (Vox) por vulnerar el código de conducta

La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Silvia Orriols. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Parlament ha impuesto una amonestación pública a la diputada y líder de AC, Sílvia Orriols, y al portavoz de Vox, Joan Garriga, tras la decisión de la Comisión del Estatuto del diputado de aplicar una falta leve a ambos por incumplimiento del artículo 7 del Código de Conducta, que marca que los diputados deben tener una actitud ejemplar y respetuosa.

Según han explicado fuentes parlamentarias este martes estas amonestaciones se publican en el Boletín Oficial del Parlament, se comunican a la persona afectada y se leerán en el próximo pleno, aunque no hay sanción económica al tratarse de una falta leve.

Orriols tenía un procedimiento abierto por vulneración del Código tras acusar a la diputada de ERC Najat Driouech de "normalizar el fundamentalismo islámico" al llevar velo en la Cámara, además de otras expresiones reiteradas contra esta diputada, por lo que la comisión apuntó que incurría en señalamiento.

A Garriga le aplicaron falta leve por sus declaraciones sobre el expresidente de la Generalitat Lluís Companys en la Junta de Portavoces tras el acto en honor a Companys en el Parlament el año pasado, y por acusar a los socialistas de "gastarse el dinero en drogas y putas" en un pleno de mayo de 2025.

La Mesa también ha recibido la propuesta de la comisión para que traslade a los grupos la necesidad de una reforma del reglamento para otorgarle rango de ley.

TEMAS ADMITIDOS A TRÁMITE

Las mismas fuentes han informado que la Mesa ha admitido a trámite la proposición de ley presentada por el PSC y los Comuns para reconvertir oficinas y locales comerciales en viviendas de protección oficial (VPO).

Además, también se ha recibido la solicitud de delegación del voto para el próximo periodo de sesiones por parte del líder de Junts, Carles Puigdemont, y el también diputado de Junts Lluís Puig.

Además, se ha admitido a trámite la renuncia al acta de la diputada de Junts Anna Navarro y se ha determinado que los diputados Juli Fernàndez (ERC), Jordi Fàbrega (Junts) y Núria Lozano (Comuns) defenderán en el Congreso de los Diputados la propuesta para modificar la ley ELA.