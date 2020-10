El Parlament aprueba aplazar a 2021 el impuesto de emisiones sobre vehículos

También el aplazamiento del pago del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos

El Parlament ha aprobado este miércoles un decreto ley por el que se aprueba posponer al 2021 la puesta en marcha del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, así como el aplazamiento del pago del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, dada la crisis económica y social por el Covid-19.

El decreto se ha aprobado con el voto favorable de JxCat y ERC, el 'no' de los comuns, el PSC y la CUP y la abstención de Cs y el PP.

El vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès, en relación con el impuesto del CO2, ha reafirmado el compromiso "esencial e ineludible" del Govern en profundizar en la fiscalidad medioambiental, pero cree que dada la situación de pandemia lo conveniente es aplazar su puesta en marcha.

"Dada esta situación nueva que no se preveía cuando se creó el impuesto, debemos dejar para un poco mas adelante, para el año que viene, la aplicación de este impuesto. Con la caída de la actividad, no es razonable hacerlo", ha dicho e insiste que esta medida supondrá que el Govern deje de ingresar aproximadamente unos 74 millones de euros.

Por otro lado, en relación con la tasa turística, Aragonès ha dicho que el decreto supondrá que los propietarios de alojamientos turísticos puedan solicitar el aplazamiento o fraccionamiento del pago del impuesto "correspondiente a la temporada de invierno de 2019 y la del verano de 2020".

"En este caso se pospone el ingreso, pero la recaudación efectivamente se producirá, y por lo tanto no supone una pérdida de recaudación para el Govern", ha aclarado.

POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

El diputado de Cs Martí Pachamé ha dicho que desde su formación apoyan el decreto ley no porque estén de acuerdo con estos impuestos, sino porque "alivia ni que sea momentáneamente la presión fiscal en estos momentos que es más necesario que nunca".

Por el PSC, la diputada Alícia Romero ha manifestado su rechazo al decreto porque, a su juicio, se tendría que mantener la aplicación del impuesto de las emisiones de vehículos porque "tanta emergencia es la crisis por el coronavirus como la crisis climática".

El diputado David Cid (comuns) ha argumentado su 'no' al decreto porque cree que no se tendría que aplazar el impuesto de CO2, y añade: "Tenemos la sensación de que si no tuviéramos elecciones el 14 de febrero, no estaríamos debatiendo este decreto".

La 'cupaire' Natàlia Sànchez ha tildado de despropósito este decreto porque en un momento de emergencia climática en aumento y "en el que es necesario dotar a las arcas públicas y potenciar el transporte público, el Govern potencia el coche para moverse".

PRESIÓN FISCAL

Por el PP el diputado Santi Rodríguez ha señalado que este decreto supone la quinta modificación del impuesto sobre emisiones --"que todavía no se ha puesto en marcha"-- e insinúa, igual que los comuns, que podría tener relación con la proximidad de las elecciones.

Para el republicano Lluís Salvadó el aplazamiento del pago de la tasa turística es "adecuado y selectivo" ya serán aplazamientos puntuales y para establecimientos que lo soliciten, y del impuesto del CO2 pide no poner en duda que es una medida coyuntural por la pandemia.

Por JxCat, Jordi Munell ha contestado a los comuns sobre el fomento del transporte público: "Hay 28.000 millones de déficit de inversiones en infraestructuras por parte del Estado a Catalunya, y aquí estamos discutiendo aplazar unos 70 millones", en referencia a los 74 millones de euros que dejará de percibir el Govern al aplazar el impuesto de emisiones