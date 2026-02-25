El Parlament aprueba por asentimiento que Illa comparezca por el "colapso" en Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la sesión de control al Govern en el Parlament - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este miércoles por asentimiento que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, deba comparecer en el pleno por el "colapso" vivido en Catalunya.

La Junta de Portavoces del martes modificó el orden del día para que se pudiera votar la iniciativa impulsada por Junts y, tras su aprobación, Illa dispone de 30 días para comparecer en el pleno.

El portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergés, ha celebrado el apoyo de los socialistas a la petición de comparecencia, pese a que el martes votaran en contra: "Si está para hacer una gira mediática, con 3 entrevistas y una comparecencia ante los medios, también lo está para comparecer aquí".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)