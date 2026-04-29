El Parlament aprueba la creación del Institut de la Filmoteca de Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa y la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez, tras la aprobación de la ley de la Filmoteca - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de creación del Institut de la Filmoteca de Catalunya para que gestione de forma autónoma la Filmoteca, que dejará así de depender del Institut Català d'Empreses Culturals.

El proyecto, presentado en el pleno por la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, se ha aprobado con el voto favorable de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

Se prevé que este cambio favorezca una gestión "ágil y descentralizada" para abrir una nueva etapa y consolidar el proceso que se puso en marcha con la nueva sede en el Raval de Barcelona y la creación en 2103 del Centre de Conservació i Restauració en Terrassa (Barcelona).

En una rueda de prensa posterior a la probación junto al director de la Filmoteca, Pablo La Parra, Hernández ha afirmado que es "un gran día para la cultura" y que este proyecto es un primer paso para renovar un marco legal que considera desactualizado y que debe responder a las necesidades actuales del ámbito cultural.

Hernández ha asegurado que esta ley "pone las bases" para trabajar con el doble objetivo de la protección, conservación y difusión del patrimonio cinematográfico y dotar a la Filmoteca de las herramientas necesarias para hacer posible esta misión.

AUTONOMÍA DE LA FILMOTECA

También ha destacado que con esta ley la Filmoteca tendrá "plena autonomía" sin estar dentro de otra estructura, con herramientas propias para ser un equipamiento nacional.

En este sentido, ha reivindicado que el cine "no es solo entretenimiento, es sobre todo memoria colectiva e imaginario compartido, creación y reflexión, y por tanto un elemento cultural y patrimonial de gran valor".

La Parra ha destacado que este es el cambio normativo "más importante" aprobado en la historia de la entidad y ha añadido que es una ley que, por primera vez, identifica y protege la riqueza y diversidad del patrimonio cinematográfico y es garantía de que Catalunya dispone de un centro de alta especialización.

ESTRUCTURA DEL INSTITUTO

El nuevo instituto se crea como una entidad de derecho público, cuyo órgano de gobierno será el consejo de dirección, presidido por el titular del Departamento de Cultura y con 11 vocales representantes de otros departamentos y del sector, además de una dirección y una gerencia que se elegirán en procesos de selección públicos.

El actual director de la Filmoteca será el director del instituto hasta que finalice el contrato y el personal laboral que trabaja actualmente en la gestión del la Filmoteca se integrará en el nuevo ente.