El Parlament aprueba definitivamente la ley del tercer sector, que afectará a unas 3.000 entidades - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado definitivamente la ley del tercer sector, que regulará las cerca de 3.000 entidades que integran el tercer sector de Catalunya para reconocer y fortalecer su actividad e impulsar su relación con el sector público y privado.

Ha contado con el voto favorable de PSC-Units, Junts, ERC y Comuns, la abstención de PP, Vox y CUP, y el voto contrario de Aliança Catalana.

La proposición de ley se ha aprobado de forma definitiva después que casi 4 años, puesto que la iniciativa ya se registró por primera vez en mayo 2022, y la convocatoria electoral anticipada en 2024 hizo que decayera después de casi 2 años de tramitación parlamentaria.

En Catalunya hay cerca de 3.000 entidades no lucrativas en el ámbito social que prestan servicios a 1,5 millones de personas, con un volumen económico de cerca de 3.000 millones de euros, lo que supone el 1,37% del PIB, y emplea a 100.000 personas y cuenta con 370.000 voluntarios.

COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

El texto propone que estas entidades tengan personalidad jurídica propia, de naturaleza privada y sin ánimo de lucro, que tengan sede en Catalunya y sean de iniciativa ciudadana, y cumplan con los principios de transparencia y desarrollen actividades de interés general.

También define los instrumentos de colaboración entre las entidades y las administraciones públicas, en forma de acción concertada social y gestión delegada, y se adoptan otros instrumentos como los convenios, los acuerdos marco y las subvenciones para que desarrollen actividades sociales de interés general.

Además, se les reconoce el derecho a participar en la elaboración de políticas públicas y se crea el Consell de Diàleg Civil de Catalunya, con representación de la Generalitat y de las entidades para que sea el "mecanismo de interlocución permanente" con el Govern, y se les habilita participar en el Consell de Treball Econòmic i Social y en el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

Finalmente, establece en una disposición adicional que este 20 de marzo, fecha de la aprobación, sea promulgado por el Govern como el Día del Tercer Sector Social de Catalunya y que se conmemore anualmente.

MARTÍNEZ BRAVO

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en declaraciones tras la votación, ha celebrado que el avance que supone esta ley haya contado "con un amplio consenso parlamentario", y ha señalado que es una norma muy esperada.

"Nos permitirá tener una colaboración más estrecha con el tercer sector para construir las políticas públicas, fortalecer el sector social y ser socios estratégicos desde las administraciones públicas y del tercer sector", ha sostenido.

XAVIER TRABADO

El presidente de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, se ha mostrado emocionado ante la importancia que tendrá para el sector la norma al formalizar las entidades y sus actividades, y garantizar la participación e interlocución a la hora de hacer políticas públicas.

"Deberemos tener más capacidad de poder pronunciarnos e influir en relación a políticas públicas que afectan a toda la ciudadanía", y ha señalado que facilitará una financiación más estable para las entidades a través de los conciertos sociales, que se reconoce en esta ley, pero se deberá desarrollar en otras normas.

JORDI ROMAN

Por su parte, el presidente de La Confederació, Jordi Roman, ha celebrado el reconocimiento que supone la norma a la sociedad civil organizada: "Representa el reconocimiento explícito, en rango normativo de ley, de todo un sector, de 120.000 trabajadores, de personas beneficiarias, de entidades y sobre todo de personas voluntarias, y sobre todo representa el reconocimiento a la sociedad civil organizada".

Ha afirmado que abrirá posibilidades de mejora al sector, aunque se trata de un "primer paso", que se debe complementar con la ley de los instrumentos de provisión de Servicios Sociales, y la ley de la economía social y solidaria.

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS

Finalmente, la Coordinadora Catalana de Fundacions, en un comunicado, ha celebrado que se posibilite una mayor interlocución, participación y estabilidad con la nueva ley, y que se reconozca la diversidad jurídica de las entidades.

"Es importante porque da visibilidad al trabajo de miles de entidades que, desde la proximidad y el compromiso, contribuyen cada día a la cohesión social y al bienestar de las personas, ha dicho la presidenta, Eugènia Bieto.