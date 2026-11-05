El Parlament aprueba pedir al Gobierno que siga aumentando el SMI

Archivo - El diputado de Junts, Salvador Vergés (2d), durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 2 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves pedir al Gobierno que siga incrementando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un cambio normativo que permita que sea superior en los territorios con un salario medio superior al estatal, como Catalunya.

Este punto de una moción de ERC sobre políticas de empleo ha salido adelante al recabar el apoyo de todos los grupos salvo PP y Vox, que han votado en contra.

Precisamente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha elaborado un borrador de real decreto en el que fija una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 del 5,3%, hasta los 1.286 euros al mes en 14 pagas (42,87 euros al día) o un total de 18.004 euros anuales.

También ha prosperado un punto que reclamaba a la Generalitat exigir al Gobierno establecer un Salario Mínimo Catalán "sin perjuicio del despliegue inmediato de un salario mínimo de referencia catalán en el marco de las competencias actualmente disponibles".

Otra de las cuestiones que se han aprobado es reclamar al Gobierno el traspaso integral de la inspección de trabajo y seguridad social y el traspaso de las políticas pasivas, como se ha hecho en el País Vasco.