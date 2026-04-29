El Parlament aprueba la proposición al Congreso para acortar trámites judiciales en eutanasias

Diputados durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado la propuesta para presentar a la Mesa del Congreso la proposición de ley de reforma de la ley de eutanasia para acortar los plazos en la tramitación judicial de recursos contra procesos de eutanasia.

Es una proposición de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP, que ha recibido el apoyo de estas formaciones y de Aliança Catalana, mientras que PP y Vox han votado en contra y habían presentado sendas enmiendas a la totalidad, que han sido rechazadas.

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y el diputado Guillem Mateo, ambos de Units per Avançar y del grupo del PSC, no han participado de la votación, y fuentes de Units explican que mantienen su posición contraria a esta iniciativa, tal y como reflejaron en la votación de la admisión a trámite de la iniciativa.

Su posición la toman en aplicación del acuerdo con el PSC sobre libertad de voto en cuestiones como la eutanasia y el aborto, y defienden apostar por las curas paliativas frente a la muerte asistida.

EVITAR ALARGAR LOS RECURSOS

El texto propone modificar la Ley orgánica de regulación de la eutanasia y la reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa para agilizar la resolución de los recursos contra las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación (los órganos que deciden en los procesos de eutanasia) y evitar así que los procesos se alarguen.

Se propone que las decisiones que se recurran solo puedan darse ante la sala contenciosa administrativa del tribunal superior de justicia correspondiente territorialmente y en un periodo de 3 días.

Estas tramitaciones tendrían carácter sumario y preferente, y periodos acortados e improrrogables; contra estos tribunales solo cabría recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

Una vez se ha aprobada, se enviará a la Mesa del Congreso para que tramite la proposición y, en su caso, se debata en la Cámara baja.