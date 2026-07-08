El Parlament avala tramitar por lectura única la ley para prohibir compra especulativa de vivienda

Archivo - Votaciones durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la tramitación por lectura única de la proposición de ley de los Comuns para la adopción de medidas de contención de la especulación en las zonas de mercado tensionado.

Esta tramitación ha salido adelante con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP, el voto en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC).

Todo ello después de que Junts y PP anunciaran este martes que han llevado el texto al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) al apreciar cuestiones que, a su juicio, vulneran derechos y son contrarias a la Constitución.

Pese a la decisión de Junts y de PP, el pleno ha aprobado si la tramita por lectura única, y ahora los grupos podrán presentar enmiendas y, posteriormente, será cuando la puedan elevar al CGE, cuyos dictámenes no son vinculantes.

EN EL NUEVO PERIODO DE SESIONES

El hecho de que dichos grupos lo lleven al órgano consultivo, provocará que la posible aprobación de la proposición de ley se posponga, probablemente, a después del verano, con el inicio del nuevo periodo de sesiones.

El texto modifica la Ley de Urbanismo para que en las zonas de mercado residencial tensionado los ayuntamientos puedan limitar la compra especulativa de viviendas a través del planeamiento urbanístico, de manera que sólo se puedan comprar si es para vivir o para que viva en ella un familiar, o para alquilarlas como vivienda habitual, con los límites de precio del alquiler establecidos.

También prevé que, excepcionalmente, se pueda comprar una vivienda diferente de la habitual cuando sea la única segunda residencia del comprador y esté en otro municipio, y amplía el régimen sancionador de la ley para que se consideren infracciones muy graves el incumplimiento de las limitaciones y los negocios jurídicos simulados para esquivarlas.