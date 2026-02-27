El Parlament celebrará el 20 de marzo el debate a la totalidad de los Presupuestos de 2026

La consellera de Economía Alícia Romero entrega al presidente del Parlament Josep Rull el Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat, a 27 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). El Govern y los Comuns alcanzaron el pasado 19 de febrer - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament celebrará el próximo 20 de marzo el debate a la totalidad de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, según ha acordado este viernes la Junta de Portavoces y han explicado fuentes parlamentarias.

La Junta de portavoces ha acordado este calendario después de que el Govern y ERC hayan decidido que el debate de totalidad, que inicialmente debería celebrarse en el pleno de la semana del 9 de marzo, se celebre finalmente en un siguiente pleno, el 20 de marzo.

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha presentado este viernes ante el Parlament el proyecto de Presupuestos, cuya publicación abre ahora el plazo de 20 días naturales para la presentación de enmiendas a la totalidad y a las secciones presupuestarias y articulado, que finaliza el 18 de marzo.

COMPARECENCIAS A PARTIR DEL LUNES

Desde el lunes 2 de marzo y hasta el miércoles los consellers comparecerán en las comisiones parlamentarias par explicar las partidas presupuestarias de sus respectivos departamentos.

El 19 de marzo se publicarán las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos y el viernes 20 se celebrará el debate en sede parlamentaria.

Tras el trámite parlamentario --si se rechazan las enmiendas a la totalidad-- y tras la elaboración del dictamen por parte de la comisión de Economía y Finanzas, los Presupuestos se aprobarán el 24 de abril según el calendario previsto por la Cámara.