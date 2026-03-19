El Parlament condena los ataques de EE.UU. e Israel a Irán con el voto en contra de Vox y AC

Vista de la sala durante un pleno del Parlament de Catalunya, a 11 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves condenar los ataques de los Estados Unidos y de Israel contra Irán "realizados infringiendo el derecho internacional", con el voto a favor de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP; el voto contrario de Vox y Aliança Catalana, y la abstención del PP.

Se trata de un punto de una moción de los Comuns sobre la situación internacional y sus consecuencias, que constata la condena de la Cámara a unos ataques que "han provocados más de 1.000 muertos en el país, incluidos 181 niños, la mayoría niñas que estaban en la escuela".

En este sentido, el Parlament insta a las partes a solucionar el conflicto en el marco de la legalidad internacional y por las vías políticas y diplomáticas, y que busquen un alto al fuego y una salida negociada.

RÉGIMEN DE LOS AYATOLÁS

De la misma forma que se han condenado los ataques de los Estados Unidos e Israel, otro punto que se ha aprobado condena también al "régimen teocrático de los ayatolás en Irán, autoritario y brutalmente represivo con su población, especialmente las mujeres".

En esta ocasión, se ha aprobado con el voto favorable de todos los partidos de la Cámara a excepción de Vox.

Este mismo punto reclama el inicio de una transición democrática en el país asiático que respete la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como los de las minorías nacionales, especialmente la población kurda.

Insta a la disolución de la Guardia Revolucionaria iraní y que renuncie "al desarrollo de cualquier programa nuclear".

Otro apartado que ha tenido el apoyo unánime del Parlament condena los ataques iranís de respuesta en distintos países, eñala que han incluido objetivos civiles "injustificables según el derecho internacional" y que conducen a una escalada del conflicto, con especial denuncia al ataque con drones sobre suelo europeo en Chipre.

MEDIDAS DE APOYO

Ante el conflicto en Irán, la moción propone impulsar de forma urgente un escudo de protección social por los posibles efectos económicos y sociales que pueda tener, que ha salido adelante.

Propone medidas de protección a las familias por el aumento del coste de la vida, garantizar los derechos de la infancia, reforzar la protección del derecho a la vivienda, proteger la ocupación y el tejido productivo, al sector agrario y "acelerar la transición ecológica y energética".

ISRAEL, EL LÍBANO Y GAZA

La moción también hace referencia otros conflictos en la región, con la condena tanto a los "ataques masivos contra el Líbano" por parte de Israel como a los ataques indiscriminados de Hezbolá contra Israel, punto que ha tenido el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP; el voto contrario de Vox y Aliança Catalana, y la abstención del PP.

Sobre Gaza, en otro apartado se traslada el apoyo a la causa abierta en la Corte Penal Internacional sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros líderes políticos y militares por el genocidio en Gaza, y reconoce su autoridad para que aclare responsabilidades ante casos de crímenes de guerra y otros que "puedan ser considerados como intento de genocidio".

También se pide al Govern que haga las gestiones oportunas ante el Gobierno para asegurar la suspensión de la transferencia de armas y apoyo militar ante el "riesgo sustancial" que se usen para cometer violaciones del derecho internacional.

Además, se reclama al Govern constituir un grupo de expertos junto a los representantes institucionales de Fira de Barcelona para garantizar que no puedan participar en sus congresos gobiernos o responsables políticos investigados por la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional o empresas que vulneren el derecho internacional.

POLÍTICA EXTERIOR DE TRUMP

Otro punto, que ha recibido el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP; el voto contrario de PP, Vox y Aliança Catalana, y la abstención de Junts, condena la política exterior del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por estar basada en el "menosprecio al derecho internacional, el chantaje económico, las agresiones armadas ilegales en otros estados y el ataque permanente" a la ONU y al multilateralismo.

Este mismo apartado critica la privación de libertad y las deportaciones de adultos y menores de edad a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).