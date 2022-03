El Parlament defiende que Catalunya requiere más soberanía fiscal y económica

Rechaza instar al Govern a plantear un cambio del modelo de financiación en la mesa de diálogo

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves a propuesta de los comuns defender que Catalunya requiere más soberanía fiscal y económica, algo que se ha aprobado con el apoyo de diputados de ERC, Junts, la CUP y los comuns, abstenciones del PSC-Units y el voto en contra de Vox, Cs y PP.

También ha prosperado un punto para criticar que el actual sistema "lejos de redistribuir recursos de forma justa y solidaria, mantiene fuertes limitaciones para lograr soberanía fiscal", algo que han apoyado los comuns y ERC, mientras que Junts se ha abstenido con el PSC-Units y la CUP, y el resto ha votado en contra.

En el mismo punto, ha acordado señalar que la "opacidad y el efecto capitalidad del modelo prima el 'dumping fiscal' que favorecen las comunidades más insolidarias y menos corresponsables", y también acabar con los paraísos fiscales y la competencia desleal, según otro punto aprobado por el PSC-Units, comuns y CUP; la abstención de ERC y Junts, y el rechazo del resto.

En cambio, el pleno ha rechazado instar al Govern a plantear un cambio del modelo de financiación en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, con el rechazo de ERC, Junts, la CUP, Vox, Cs y el PP; la abstención del PSC-Units y el apoyo de los comuns.

También ha descartado constatar la necesidad de cambiar el modelo de financiación, además de crear una comisión de estudio en el Parlament sobre este modelo y coordinar las propuestas de la comisión con Baleares y la Comunidad Valenciana, algo que han apoyado los comuns, los socialistas y la CUP, mientras que el resto ha votado en contra.

DEBATE EN EL PLENO

El diputado de los comuns Joan Carles Gallego ha dicho que existe una relación competitiva entre los socios del Govern que dificulta alcanzar consensos, algo que ha contrastado con el Gobierno central, en el que la diferencia de posiciones en determinados asuntos "no invalida ni paraliza la acción del Gobierno".

El portavoz de Cs en la Cámara, Nacho Martín Blanco, ha pedido reformar el modelo de financiación evitando privilegios, y ha lamentado críticas a las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid, porque Catalunya podría impulsar las mismas medidas pero en cambio es el territorio con más impuestos propios, ha dicho.

El socialista Jordi Riba ha calificado de imprescindible que Catalunya plantee una propuesta sobre la financiación autonómica, y ha instado al Govern a participar en los espacios de debate y negociación: "Constatamos que es importante que ustedes estén y negocien".

CUP, ERC Y JUNTS

Eulàlia Reguant (CUP) considera que se quiere utilizar el debate de la financiación para esconder el de la autodeterminación, de la que cree que no se puede hablar ni en la mesa de diálogo ni en el Parlament, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de enviar a juicio al expresidente de la Cámara y ahora conseller, Roger Torrent, por presunta desobediencia al permitir debates sobre monarquía y autodeterminación.

El republicano Ernest Maragall ha defendido que quien debería tomar la iniciativa es el Gobierno central, y ha asegurado que estarán preparados y con argumentos cuando lo haga: "Exhiben la vergüenza de un Estado incapaz de ofrecer un modelo de convivencia respecto a sus pueblos y naciones. Monarquía corrupta y represión generalizada, este es el Estado que hoy representan".

Desde Junts, Ramon Tremosa ha coincidido en asegurar que estarán preparados si el Gobierno de Pedro Sánchez lanza una propuesta, tras lo que ha defendido que el Ejecutivo central publique las balanzas fiscales, y se ha preguntado la razón por la que Catalunya no puede tener un sistema de financiación como el de Euskadi y Navarra.

VOX Y PP

Desde Vox, Antonio Gallego ha instado a los comuns a compartir su posicionamiento con los ministros de Unidas Podemos si realmente quieren cambiar el modelo: "¿Por qué no les explican a sus amigos de Madrid este cuento de la lechera que nos traen aquí? Vienen a hacer un ejercicio de 'bienquedismo' que no sirve para nada".

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha advertido de que la soberanía fiscal de Catalunya no es posible sin una reforma de la Constitución, y de que el principio de ordinalidad pura entre Comunidades Autónomas no es viable --cree que sí lo sería un modelo que trate de optimizar este asunto, pero que el Govern no quiere abordarlo--.