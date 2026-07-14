El Parlament designará a Josep Maria Reniu (ERC) senador autonómico en sustitución de Laura Castel

Archivo - Josep Maria Reniu en una imagen de archivo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament designará a Josep Maria Reniu (ERC) nuevo senador autonómico por Catalunya en el pleno de la próxima semana, en sustitución de Laura Castel.

Según han explicado fuentes parlamentarias, la Mesa del Parlament ha recibido este martes la renuncia de Castel y la propuesta de Reniu por parte de ERC.

También han explicado que el pleno de la próxima semana hará los debates finales del Proyecto de ley de modificación del Codi Civil de Catalunya sobre apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas y de la Proposición de ley de las cámaras de comercio de Catalunya y del Consell General de Cambres.

El orden del día también incluye el debate final de la Proposición de ley de los Comuns para prohibir las compras especulativas de vivienda, aunque Junts y PP han anunciado que pedirán un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, lo obligaría a aplazar el debate.

Además, se hará el debate sobre la tramitación en lectura única de la Proposición de ley de actualización de la legislación sobre los términos para referirse a personas con discapacidad.