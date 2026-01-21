El Parlament guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de la R4 y el temporal

El Parlament guarda un minuto de silencio por las víctimas de los accidentes causados por el temporal en Catalunya - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya ha guardado un minuto de silencio este miércoles a las 12.30 horas ante la fachada de la cámara, presidido por el presidente del Parlament, Josep Rull, en señal de duelo por la víctima mortal del accidente de un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) y la muerte de un hombre en Palau-sator (Girona), tras ser arrastrado por el agua en el interior de su vehículo en una riera este martes.

También han participado en el minuto de silencio los miembros de la Mesa del Parlament, así como presidentes, portavoces y diputados de los diferentes grupos parlamentarios.

El descarrilamiento de un tren de Rodalies de la R4 en Gelida (Barcelona) tras desprenderse un muro sobre la vía provocó el fallecimiento de un maquinista en prácticas y causó 37 heridos de diversa consideración.