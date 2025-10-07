El Parlament insta a la Generalitat a destinar a justicia el 3% del presupuesto

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado este martes al Govern a incrementar los recursos económicos destinados a la justicia para que alcancen un 3% del presupuesto total de la Generalitat.

Así queda recogido en una moción presentada en la Cámara por el PP y que también ha sido apoyada por PSC-Units, Junts, ERC, Vox, Comuns y AC, con la abstención de la CUP.

El objetivo es dotar a la administración de justicia "con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar un servicio esencial para los ciudadanos".

También se ha aprobado, dentro de la misma moción, elaborar un "informe detallado" sobre las necesidades de la administración de justicia.

Otro punto insta a la Generalitat a pedir al Gobierno modificar la legislación civil para que los jueces de paz "recuperen las facultades para poder celebrar matrimonios civiles".