El Parlament pide a la Comisión del Estatuto del Diputado que resuelva los expedientes abiertos

El presidente del Parlament, Josep Rull (i), a su llegada a la junta de Portavoces del Parlament de Catalunya, a 28 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha pedido a la Comisión del Estatuto del Diputado que resuelva los expedientes abiertos en referencia al código de conducta de los diputados, tras recibir un escrito de la CUP en el que la formación pide que se resuelvan estos expedientes.

Según han explicado fuentes parlamentarias este martes después de la reunión de la Mesa, la presidencia de la Comisión ha trasladado que estos expedientes abiertos, tres de ellos a petición de la CUP, se resolverán próximamente.

En su escrito, la CUP también pedía que se iniciara un expediente sancionador por los comentarios "machistas" recibidos por la diputada de la formación Laure Vega por parte de diputados de PP y Vox durante una intervención en pleno el pasado 16 de abril.

Las mismas fuentes explican que la Mesa ha trasladado que es el partido el que debe solicitar directamente que se inicie este expediente.

Además, la CUP, en su escrito, también pedía a la Mesa una reflexión sobre la forma de abordar los discursos de formaciones como Vox y Aliança Catalana.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Además, el Parlament leerá este jueves al mediodía, antes de la pausa del pleno, una declaración institucional por el pueblo hazara de Afganistán, mientras que se ha rechazado una declaración institucional a propuesta de Vox de rechazo a los "ataques" contra diputados y simpatizantes del partido durante la celebración de Sant Jordi.

Por otra parte, la Mesa ha tramitado la proposición de ley de los Comuns sobre el impuesto de emisiones portuarias para grandes barcos, ha tramitado una enmienda transaccional entre PSC y Junts en el preámbulo de ley de la Filmoteca y ha recibido por parte del Consell Català de Foment de la Pau la propuesta de candidatos para cubrir las cuatro vacantes en el Institut Català Internacional per la Pau.