El Parlament pide al Govern desarrollar programas de reinserción laboral para mayores de 50 años

Diputados durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 20 de mayo de 2026 - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha pedido este jueves al Govern desarrollar, a través del Servei d'Ocupació Públic de Catalunya (SOC), programas específicos de reincorporación laboral para personas mayores de 50 años en situación de paro de larga duración.

Se trata de un punto de una moción de Junts que ha prosperado este jueves en el pleno con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto de Vox y AC, que se han abstenido.

También se ha aprobado reclamar a la Generalitat elaborar, en el primer trimestre del 2027, una estrategia catalana contra el edadismo laboral junto al Consell de Relacions Laborals, el Consell Català del Treball Autònom, los grupos parlamentarios y agentes sociales y económicos, para garantizar la "igualdad de oportunidades" para los mayores de 50 años en el mercado laboral.

Asimismo, otro punto de la misma iniciativa que ha prosperado en el pleno reclama al Govern impulsar un pacto con agentes sociales y económicos para "combatir los prejuicios asociados a la edad, tanto los que sufren los jóvenes como los más mayores, en el mercado laboral".

El pleno también ha dado luz verde a la propuesta de Junts de impulsar, en el Consorci de Formació Contínua, programas de formación y recalificación profesional dirigidos a trabajadores seniors, especialmente en el ámbito de las competencias digitales y de la transformación tecnológica del mercado laboral.