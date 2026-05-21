El Parlament pide al Govern trenes semidirectos de la R16 sin paradas entre Tarragona y Barcelona

Diputados durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 20 de mayo de 2026 - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha pedido este jueves al Govern que establezca en un plazo máximo de 6 meses dos trenes semidirectos por sentido en la línea R16 sin paradas en ninguna estación entre Tarragona y Barcelona.

Se trata de un punto de una moción de ERC que ha prosperado con los votos a favor de todos los grupos salvo la abstención del PSC, y que también pide implementar un tren lanzadera entre las estaciones de Ulldecona y l'Aldea-Amposta-Tortosa con conexión, principalmente, con los servicios de Avant.

Otro punto de la misma moción que se ha aprobado en el pleno insta al Govern a hacer las "gestiones necesarias" con el Gobierno para recuperar, en un plazo máximo de 6 meses, la parada de los trenes de larga distancia y alta velocidad Euromed en la estación de l'Aldea (Tarragona), garantizando, como mínimo, dos paradas por sentido.

Asimismo, el Parlament ha reclamado implantar en la línea R15, antes de finalizar el primer trimestre de 2027, como mínimo, un tren semidirecto diario por sentido entre Terres de l'Ebre (Tarragona) y Barcelona, sin paradas a partir de Tarragona, con el objetivo de reducir el tiempo de trayecto.

RODALIES EN EL AEROPUERTO

El pleno también ha aprobado otro punto de una moción de los Comuns que insta a la Generalitat a encargar un estudio para incorporar en el Pla de Govern antes de 2030 el servicio previsto entre Sant Andreu y el Aeropuerto del Prat hacia un recorrido ampliado operado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

También ha salido adelante otro que pide al Govern que emplace a Adif a adaptar el nuevo ramal de acceso al aeropuerto para que puedan circular todas las series de trenes de Rodalies tras haberse construido "con un diseño que lo impide según la normativa contra incendios".