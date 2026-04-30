El Parlament pide un informe para saber si puede emprender acciones legales contra Tarradas (Vox)

El presidente del Parlament, Josep Rull (3i), durante la reunión de la Mesa del Parlament de Catalunya, a 31 de marzo de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Parlament ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para saber si puede emprender acciones legales contra el diputado de Vox Alberto Tarradas por sus palabras contra la diputada de ERC Najat Driouech.

Según han explicado fuentes parlamentarias, el órgano ha decidido en una reunión extraordinaria este jueves pedir un informe jurídico para valorar "qué acciones se pueden llevar a cabo por el señalamiento" de la diputada republicana.

La Mesa ha considerado que las palabras de Tarradas, quien ha dicho que no iban a deportar a la diputada "por lo menos de momento", traspasan todas las líneas rojas y, por ello, ha decidido pedir por primera vez un informe de estas características.

El informe deberá concretar cuestiones como la inviolabilidad parlamentaria, los límites de la libertad de expresión y el hecho de que Tarradas haya pedido retirar sus palabras del Diario de sesiones tras pedir perdón a la diputada.

Según las mismas fuentes, la Mesa ha pedido a los servicios jurídicos la "máxima celeridad" para la elaboración del informe.

ESTUDIAR UNA POSIBLE SANCIÓN

Por otra parte, el órgano parlamentario ha acordado, también por primera vez, elevar de oficio a la Comisión del Estatuto del Diputado --sin necesidad de petición de un grupo parlamentario-- las palabras de Tarradas.

La Comisión deberá evaluar si la intervención del diputado conlleva alguna sanción por vulnerar el Código de conducta, que posteriormente deberá validar la Mesa.

Las citadas fuentes han afirmado que la Mesa ve con preocupación "el mensaje que se está lanzando a la ciudadanía" con palabras como las de Tarradas, quien ha enmarcado el señalamiento a Driouech en su defensa de los cánticos 'Musulmán quien no bote'.

"Si, al escucharlo, la señora Najat Driouech de ERC decide no botar, pues oiga, no pasa nada, que no bote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento", ha dicho Tarradas, por lo que posteriormente ha pedido disculpas y que se retire del Diario de sesiones.