El Parlament pide "responsabilidades por el espionaje" a militantes y líderes independentistas

Apuesta por reclamar a escala internacional una "resolución democrática del conflicto"

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha vuelto a pedir este jueves "responsabilidades por el espionaje de Estado" a militantes, políticos y activistas independentistas por parte de la policía, el CNI y el Ministerio del Interior e investigar el caso del 'Catalan Gate'.

Se trata de un punto de una moción de la CUP que han apoyado los comuns, ERC y Junts, mientras que PSC, Cs, Vox y PP han votado en contra.

La Cámara catalana también ha aprobado "seguir reclamando a nivel internacional una resolución democrática del conflicto político" basada en la amnistía y la autodeterminación implicando a actores internacionales, con el voto favorable de ERC, Junts y la CUP --los comuns se han abstenido y PSC, Cs, Vox y PP han votado en contra--.

En cambio, el Parlament ha rechazado dar "por terminada y cerrada la actual fase de la mesa del diálogo", como pedía la moción, al considerar que la negociación entre Generalitat y Gobierno en este espacio no avanza y que allí no se puede hablar de amnistía y autodeterminación.

El Parlament también ha descartado pedir que el Govern no coopere en la estabilidad de las instituciones del Estado y que el Ejecutivo catalán dé carpetazo a la "agenda del reencuentro propuesta por el Gobierno de España" para abrir un nuevo ciclo de conflicto y ruptura --un punto en el que ERC se ha abstenido--.

En clave social y económica, la Cámara catalana ha instado al Govern a poner en marcha el plan piloto de la renta universal y empezar los trámites para una banca pública y una red ferroviaria propia, además de "desconectar todo ente publico de los suministros de grandes empresas comercializadoras" para transferirlas a la nueva energética pública.

Por otro lado, ha descartado pedir al Govern que actúe más allá de los límites constitucionales y estatutarios para garantizar los derechos sociales --según recoge textualmente la moción-- y reclamar que cese la participación de los Mossos en "la represión política" de activistas; este último punto ha contado con el apoyo de la CUP y de los comuns.

DEBATE

La diputada de la CUP Dolors Sabater se ha preguntado de qué sirve el trabajo del Parlament si no puede mejorar la vida de la gente, y ha alertado de que siguen produciéndose desahucios de personas vulnerables en Catalunya: "Esto va de dos opciones: o salvamos la vida y los derechos de la mayoría, o los privilegios de las élites".

El republicano Jordi Orobitg ha agradecido a la CUP haber pactado con ERC el punto de la moción que pide seguir reclamando la amnistía y la autodeterminación a escala internacional, y ha defendido que el hecho de que hasta hoy no haya "resultados efectivos" con la mesa de diálogo acredita ante el mundo, precisamente, la falta de resolución del conflicto.

La socialista Alícia Romero ha sostenido que la CUP está instalada en un "un canto al no: no al diálogo, no al acuerdo, y no a cumplir las leyes", ha criticado que pidan desestabilizar al Estado y luego se presenten a las elecciones al Congreso y ha instado al Govern de ERC a no aliarse con la CUP ahora que está en minoría.

Por parte de Junts, Jordi Monell ha asegurado que "la mejor manera de salvar a la gente" es recuperar los 20.000 millones de euros en los que cifra el déficit fiscal de Catalunya, y ha coincidido con la CUP en que la mesa de diálogos no está dando frutos.

"No defendemos la independencia, pero hemos expresado nuestro compromiso con el fin de la judicialización política y de la represión", ha advertido David Cid (comuns), que ha expresado su apoyo a la renta básica universal pero ha advertido de que no debe ser la excusa para no incrementar el presupuesto de la renta mínima garantizada.

Desde Vox, Mònica Lora ha criticado que la moción agrupe propuestas en clave independentista, sobre derechos sociales, vivienda y energía, "pasando por la criminalización de los Mossos", y ha pedido aplicar mano dura a aquellos que atenten contra el orden y la ley, ha dicho textualmente.

Nacho Martín Blanco (Cs) ha explicado que su partido votaría en contra de toda la moción pero no votaría en el punto que pedía ir más allá de los límites constitucionales y estatutarios, ya que lo ve surrealista y cree que en el Parlament se ha desarrollado una "tolerancia al patetismo dignos de la causa" independentista.

La diputada del PP Lorena Roldán ha dicho que votarían igual que Cs, ha tachado de ensalada de disparates la moción de los 'cupaires', y ha criticado que el texto hable de iniciar un ciclo político de conflicto y ruptura, ya que considera que Catalunya lleva "10 años arrastrado" este ciclo político.